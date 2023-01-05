Итальянская компания перестала закупать российский газ

Итальянская энергокомпания Edison перестала закупать газ из России 31 декабря

Итальянская энергетическая компания Edison перестала закупать газ из России. Об этом в интервью La Stampa сообщил главный управляющий энергокомпании Никола Монти.

По словам Монти, закупки прекратились согласно контракту, который истек 31 декабря 2022 года. Он отметил, что для полной замены российского газа итальянским компаниям понадобится два-три года. Также итальянские компании заинтересованы в поставке сжиженного природного газа (СПГ) из США, однако пока у страны нет для этого необходимых регазификаторов.

«Наш пакет диверсифицирован и независим, он позволяет нам обеспечивать 20 процентов национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников», — рассказал Монти.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании уведомило о прекращении импорта СПГ из России с первого дня 2023 года.