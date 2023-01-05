ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Сватово

ВС РФ нанесли авиационный удар по позициям ВСУ под Сватово в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 5 января удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Для нанесения удара использовалась авиация.

По словам источника агентства, на сватовском направлении идут активные бои, ВСУ всячески пытается прорвать оборону. Кроме того, украинские подразделения применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами, добавил источник.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большую их часть составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.