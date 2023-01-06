Junge Welt: США и Европа теряют мировое лидерство из-за незападных стран

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer) из немецкого ежедневного издания Junge Welt заявил, что страны Запада потеряли статус «главного актера» на международной арене. По мнению автора, одним из свидетельств этого стала «попытка России противостоять США, устанавливающим современный международный порядок, с помощью военной силы». В своей колонке Кронауэр ссылается на Ван Вэня (Wang Wen), декана Института финансовых исследований Чунъян при университете Жэньминь в Пекине.

Кронауэр пишет, что приближается давно наметившийся конец господства Запада над миром, на что указывает не только военный конфликт на Украине, но и укрепляющаяся власть левого политического крыла в Латинской Америке, которая дистанцируется от США, в то время как страны Юго-Восточной и Центральной Азии успешно отстаивают свою независимость как от США, так и от Китая и других держав. Индия, вопреки протестам Запада, придерживается сотрудничества с Китаем и Россией.

Автор указывает, что лидерство США стало менее убедительным из-за глобальных вызовов, включая пандемию, а доля Европы в мировой экономике сокращается. Так, в 2020 году первое место по торговле товарами и промышленному производству занял Китай, а не западная держава. Движущей силой технологического развития становится Восточная Азия, что указывает на завершение эпохи трансатлантического Запада, отмечает Кронауэр.

«2022 год принес прорыв в одном отношении: подавляющее большинство государств не одобряют конфликт на Украине, — пишет Кронауэр. — Однако за пределами Запада почти ни одна страна не предприняла шагов по введению санкций против России». Автор рассматривает это как «беспрецедентное восстание незападных стран против установленного порядка» и их успешное стремление к самостоятельности.

Junge Welt — немецкая ежедневная газета, которая называет себя левым и марксистским изданием. Первая публикация вышла 12 февраля 1947 года на территории Восточной Германии, что находилась под контролем советской администрации. Изначально целевой аудиторией являлись члены коммунистической молодежной организации Freie Deutsche Jugend.