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01:59, 6 января 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ

Глава Минобороны Украины Резников обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил «проплаченных россиянами подстрекателей» в плохой дисциплине Вооруженных сил Украины. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Елене Фроляк, пишет «Страна.ua».

«Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте», — пояснил он.

Резников отметил, что принятый на Украине закон об усилении ответственности за преступления военнослужащих будет бороться с проблемами в дисциплине.

«Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие», — сказал глава Минобороны.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

Марина Совина
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