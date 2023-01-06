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17:24, 6 января 2023Мир

В Германии осудили судебный процесс над белорусским лауреатом Нобелевской премии

МИД ФРГ назвал судебное дело над Алесем Беляцким политически мотивированным процессом

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Германия осуждает судебный процесс в Белоруссии над лауреатом Нобелевской премии мира правозащитником Алесем Беляцким. Об этом пишет Reuters.

МИД ФРГ заявил, что правительство Германии выступает с требованием освободить более чем 1,4 тысячи политических заключенных в Белоруссии. В министерстве назвали судебное дело над Беляцким «политически мотивированным показательным процессом».

«Насилие и репрессии против белорусского гражданского общества должны прекратиться», — говорится в сообщении немецкого министерства.

5 января в Белоруссии начался судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира правозащитником Алесем Беляцким. По версии следствия, он получил незаконные доходы от работы правозащитного центра, не имевшего официальной регистрации в Белоруссии. Всего Беляцкий якобы не уплатил налогов на сумму 113 тысяч белорусских рублей (3 205 745 российских рублей).

Беляцкий получил Нобелевскую премию мира в 2022 году. В 2011 году его приговорили к 4,5 года лишения свободы за сокрытие доходов, в 2014 году он был досрочно освобожден из колонии. В 2021 году ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. 14 июля 2021 он был задержан после массовых обысков у сторонников белорусской оппозиции.

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Александра Качан
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