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14:30, 6 января 2023Бывший СССР

Бывший глава Нацбанка Украины захотел получить убежище в Австрии

Бывший глава Нацбанка Украины Шевченко подал прошение о получении убежища в Австрии

Фото: РИА Новости

Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко захотел получить убежище в Австрии. Он подал соответствующее прошение властям страны, передает Telegram-канал «Политика Страны».

В качестве обоснования прошения Шевченко назвал политическое преследование на Украине, ссылаясь на возбужденное против него уголовное дело. Согласно источникам канала, таким образом экс-глава Нацбанка пытается усложнить процесс экстрадиции, которой будут добиваться правоохранительные органы Украины.

Отмечается, что процедура может занять длительный промежуток времени. Срок рассмотрения прошения занимает до года, а в случае отказа проситель имеет право оспорить решение властей в суде.

В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Кирилла Шевченко в розыск на фоне выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств Укргазбанка подозрений. Вместе с ним в розыск объявили еще двух сотрудников банка, причастных к хищению более 200 миллионов гривен, — экс-заместителя председателя правления Дениса Чернышова и заместителя директора департамента по работе с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.

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Александра Качан
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