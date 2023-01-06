Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»

Финал всероссийского конкурса учителей «Классная тема!» определил победителя проекта

В эфире телеканала «Россия» состоялся финал федерального проекта «Классная тема!», организованного по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза — собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов — стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевым, телезрителями и зрителями в студии за всем происходящим с большим воодушевлением наблюдали эксперты: журналист, директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, а также звездные гости: актриса, народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская и народный артист Российской Федерации, актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки. Запись программы будет опубликована 6 января в сообществе проекта ВКонтакте.

Ксения Медведева, учитель истории из Санкт-Петербурга в наглядной интерактивной форме рассказала о всемирно известных приборах и механизмах, в основе которых лежат изобретения русских ученых. «Блестящая форма образовательного стендапа», — так оценил этот урок Эрнест Мацкявичюс.

Екатерина Лопаткина преподает биологию в Нахимовском училище во Владивостоке. Во время своего открытого урока для демонстрации работы органов чувств человека она использовала яркие и оригинальные примеры с иллюзиями, а помогали в этом Екатерине на сцене Марина Зудина и Елена Подкаминская.

Татьяна Рассолова из города Великие Луки учит детей русскому языку и литературе. А дети учат ее молодежному сленгу. «Это взаимный процесс: я учу их, а они учат меня. Это взаимообогащение», — резюмирует педагог. Во время своего открытого урока на сцене шоу «Классная тема!» Татьяна с блеском провела викторину по фразеологизмам.

Юлия Симакова из Белгорода видит в математике, которую преподает, прежде всего красоту. Во время своего открытого урока Юлия перенесла зрителей во дворец индийского султана, где те стали свидетелями интригующей шахматной партии и вспомнили разницу между арифметической и геометрической прогрессией.

Наталья Тараканова — учитель химии из Калуги — описала процессы, происходящие с влюбленным человеком в жанре увлекательной романтическо-детективной истории. «Море дофамина в моем мозге, море удовольствия, спасибо», — так прокомментировал выступление Натальи Василий Ключарев.

Учитель географии из Подольска Павел Красновид пригласил собравшихся заглянуть в будущее и стать зрителем обычного прогноза погоды на Межгалактическом канале «Россия». А влюбленный в физику и астрономию Аслан Кашежев из Нальчика разложил три закона Ньютона — буквально — по нотам. Его выступление в формате познавательного стендапа под музыку Максима Дунаевского из отечественного мини-сериала «Д’Артаньян и три мушкетера» не оставило равнодушным никого — зрители устроили Аслану стоячую овацию прямо в студии.

После завершившегося голосования и объявления результатов, поздравить всех финалистов и победителя проекта Аслана Кашежева на сцену вышел министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов.

«Это новый проект для телевидения. Он получился поистине уникальным. Безусловно, мы поздравляем победителя, но хочу особо подчеркнуть, что участники "Классной темы!" тоже стали своего рода победителями — они достигли многого, завоевали любовь своих воспитанников, уважение коллег, и не побоялись продемонстрировать свои профессиональные навыки всей стране. Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей», — прокомментировал результаты проекта Сергей Кравцов.

Он также поздравил всех педагогических работников с наступившим 2023 годом и напомнил, что этот год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

По итогам конкурса, победитель всероссийского проекта «Классная тема!» получает возможность сделать собственное шоу на одном из федеральных каналов. Телеканал «Россия» уже официально приступил к разработке цикла авторских передач Аслана Кашежева.

