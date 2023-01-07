Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 7 января 2023Бывший СССР

В Литве спрогнозировали драматическое сокращение населения

LRT: население Литвы к 2045 году драматически сократится до 2 млн человек

Фото: Krišjānis Kazaks / Unslash

Население Литвы в ближайшие 20 лет может значительно уменьшиться. Такой прогноз экспертов представил портал национального радио и телевидения LRT в субботу, 7 января.

«Рабочая группа Сейма по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 миллионов человек», — говорится в материале.

Уточняется, что в 1992 году на территории Литвы проживали 3,7 миллиона человек. К настоящему же времени население республики уже сократилось до 2,841 миллиона человек. Таким образом за минувшие 30 лет численность жителей страны уменьшилась на 860 тысяч.

По прогнозам экспертов, аналогичное сокращение населения можно ожидать и в грядущие 20 лет, поскольку в Литве продолжает фиксироваться отрицательный прирост. Более того, данный показатель постоянно повышается.

В результате, по оценке специалистов, к 2030 году в Литве останется порядка 2,5 миллиона жителей, а к 2045-му их число уменьшится до 2 миллионов.

В конце ноября 2022 года обозреватель из Великобритании Джон Хенли в материале для The Guardian отметил, что население другой прибалтийской страны — Латвии — уменьшилось почти на треть после распада СССР. Он также привел прогноз ООН, согласно которому Латвия станет одной из европейских стран с демографическими проблемами и лишится еще более 20 процентов населения к 2050 году. Аналогичный кризис ждет Болгарию, Литву, Сербию и Украину, уточнил автор статьи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР рассказали о приказе ВСУ отступить из Соледара
В Литве спрогнозировали драматическое сокращение населения
ПЦУ впервые провела службу в Киево-Печерской лавре
Названа причина избрания спикера палаты представителей США с 15-й попытки
Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Москвичи решили жениться в Рождество
Россиянка убила 10-летнюю дочь и покончила с собой
ФИФА впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром
В России оценили ситуацию с новым вариантом COVID-19 «кракен»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.