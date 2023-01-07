В Литве спрогнозировали драматическое сокращение населения

LRT: население Литвы к 2045 году драматически сократится до 2 млн человек

Население Литвы в ближайшие 20 лет может значительно уменьшиться. Такой прогноз экспертов представил портал национального радио и телевидения LRT в субботу, 7 января.

«Рабочая группа Сейма по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 миллионов человек», — говорится в материале.

Уточняется, что в 1992 году на территории Литвы проживали 3,7 миллиона человек. К настоящему же времени население республики уже сократилось до 2,841 миллиона человек. Таким образом за минувшие 30 лет численность жителей страны уменьшилась на 860 тысяч.

По прогнозам экспертов, аналогичное сокращение населения можно ожидать и в грядущие 20 лет, поскольку в Литве продолжает фиксироваться отрицательный прирост. Более того, данный показатель постоянно повышается.

В результате, по оценке специалистов, к 2030 году в Литве останется порядка 2,5 миллиона жителей, а к 2045-му их число уменьшится до 2 миллионов.

В конце ноября 2022 года обозреватель из Великобритании Джон Хенли в материале для The Guardian отметил, что население другой прибалтийской страны — Латвии — уменьшилось почти на треть после распада СССР. Он также привел прогноз ООН, согласно которому Латвия станет одной из европейских стран с демографическими проблемами и лишится еще более 20 процентов населения к 2050 году. Аналогичный кризис ждет Болгарию, Литву, Сербию и Украину, уточнил автор статьи.

