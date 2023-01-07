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12:37, 7 января 2023Спорт

Бывший чемпион UFC назвал фаворита боя между Волкановски и Махачевым

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что Волкановски будет трудно победить Махачева
Дэниел Кормье

Дэниел Кормье. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье назвал фаворита предстоящего поединка между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит MMA Junkie.

«Волкановски будет очень трудно победить. Он стилистически удобен Махачеву, а еще Ислам крупнее и лучше в стойке. Волк — очень большой парень, но все же ниже ростом», — заявил Кормье. Он добавил, что, если австралиец все-таки сможет побить россиянина, это будет самая большая сенсация в истории смешанных боевых искусств (ММА).

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Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес выразил уверенность в том, что россиянин не сможет нокаутировать соперника. «Я уверен, что он побьет Волкановски, но не так, как многие рассчитывают. Я не думаю, что Ислам финиширует противника. Это будет пятираундовая война», — заявил специалист.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс в легком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Ксения Курашкина
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