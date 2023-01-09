Россиянам объяснили схему получения визы в Хорватию после ее вступления в Шенген

АТОР: оформление хорватского шенгена обойдется в 114 евро (8600 рублей)

Российским туристам рассказали, как подать документы на получение шенгенской визы в визовых центрах Хорватии в России. Схему процедуры объяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 9 января россияне могут подать документы на хорватский шенген — это стало возможно после вступления Хорватии в шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Так, в первый рабочий день 2023 года начали работу визовые центры республики в Москве и еще в 18 городах.

«Консульский сбор для лиц старше 12 лет составляет 80 евро (около 6000 рублей), сервисный — 27,5 евро (около 2000 рублей), логистический — 6,5 евро (490 рублей). Таким образом, оформление хорватского шенгена обойдется в 114 евро (8600 рублей) на одного заявителя», — заявили в АТОР.

Для подачи документов для визы необходимо заполнить онлайн анкету-заявление на сайте МИД Хорватии, и в назначенный день лично предоставить в визовый центр загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель поездки. Кроме того, заявитель сдает биометрию (если данные за последние 59 месяцев отсутствуют).

Также россиянам напомнили, что выданные ранее национальные визы Хорватии не становятся шенгенскими — путешествовать с таким документом в другие страны Шенгенского сообщества нельзя.

Ранее в декабре 2022 года специалисты АТОР разъяснили нюансы путешествий с национальными визами Хорватии после официального вступления страны в Шенгенскую зону. Например, после 1 января 2023 года проведенные в Хорватии дни добавятся к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

