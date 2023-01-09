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13:00, 9 января 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело против собиравшегося воевать за ВСУ мужчины

В Брянске возбудили дело в отношении мужчины, собиравшегося воевать на стороне Украины

Фото: Olga Ivashchenko / Reuters

В Брянске возбудили дело в отношении мужчины, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Брянской области.

По данным спецслужбы, в 2022 году фигурант несколько раз пытался въехать на территорию Украины через Республику Беларусь. Там он планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что мужчину предупреждали о недопустимости подобных действий. Однако он совершил еще одну попытку въезда на Украину и был задержан. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о попытке совершения государственной измены. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. В настоящее время он арестован.

Ранее стало известно, что бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России.

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Екатерина Власова
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