Конкурент России запланировал резкий рост добычи нефти

Норвегия запланировала рост добычи нефти на 6,9 процента в 2023 году

В текущем году добыча нефти в Норвегии вырастет на 6,9 процента, до 2,02 миллиона баррелей в сутки, а к 2025 году запланировано увеличение до 4,3 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на заявление Норвежского директората нефти сообщает Reuters.

Столь резкий рост стал возможен благодаря разработке месторождения Johan Sverdrup. Добыча природного газа, по предварительным расчетам, останется на неизменном уровне — 122 миллиарда кубометров в год.

Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа в мире, в этом году она обошла на европейском газовом рынке своего основного конкурента Россию. При этом королевство намерено увеличить инвестиции в отрасль, в том числе в разведку новых месторождений, чтобы гарантировать энергобезопасность на европейском континенте.

В декабре прошлого года Росстат сообщал, что добыча нефти в России находится на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки. Позднее вице-премьер Александр Новак не исключил, что в начале 2023 года добыча временно сократится на 500-700 тысяч.

В Европе уже месяц действует эмбарго на морские поставки российской нефти. При этом с января Германия отказалась даже от поставок по нефтепроводу «Дружба». На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта Urals приближается к 40 долларам за баррель, что в два раза дешевле эталонного сорта Brent.