В Запорожской области заявили о рекордном обстреле со стороны ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ 8 января нанесли по Запорожской области максимальное число ударов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 января нанесли по территории Запорожской области максимальное число ударов. О рекордном обстреле со стороны украинских военных сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«89 обстрелов в воскресенье. Это рекорд по интенсивности для Запорожской области», — заявил он. Рогов уточнил, что ВСУ использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

Рогов добавил, что на линии боевого соприкосновения идут активные артиллерийские дуэли. Наиболее тяжелая ситуация в Васильевке, Пологах и Токмаке, указал он. При этом на линии соприкосновения сохраняется стабильная обстановка.

9 января Рогов сообщил, что украинская армия усилила интенсивность обстрела городов Запорожской области. Кроме того, ВСУ стянули большое количество американских ракетных систем залпового огня HIMARS, тяжелых гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, рассказал он.