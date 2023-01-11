Актер сериала «Зема» пропал после ссоры с женой

В Пензе пропал актер и блогер Артем Бординов

В Пензе пропал 30-летний российский актер и блогер Артем Бординов, известный как Тяпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериалов «Красавица и чудовище» и «Зема» не выходит на связь после ссоры с женой. В последний раз его видели 9 января, он находился в состоянии алкогольного опьянения и попал на камеры наблюдения офиса «Пензфильммаша».

Уточняется, что причиной конфликта стала ревность со стороны супруги. Она высказала недовольство тем, что актер снялся в постельной сцене. После скандала Бординов ушел из дома, а его жена несколько дней спустя написала заявление в полицию. Она подчеркнула, что раньше не наблюдала за мужем такого поведения.

Как сообщает StarHit, в настоящее время артиста разыскивают специалисты отряда «Лиза Алерт». Они опубликовали на своем портале объявление о поиске Бординова и начали изучать места, где в последний раз видели актера. Близкие заявили, что не располагают никакой информацией о его местоположении.