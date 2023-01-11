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21:18, 11 января 2023Мир

В Британии допустили наступление России на Украине в ближайшие недели

Экс-глава Генштаба Британии Даннат: Россия начнет новое наступление в ближайшие недели
Ричард Даннат

Ричард Даннат. Фото: David Moir / Reuters

Бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что Россия начнет новое наступление на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает Daily Mail.

«Вся наша военная разведка указывает на то, что Россия готовит отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель», — отметил он.

По его словам, Москва призвала 200-300 тысяч новобранцев. «Эта большая, но плохо организованная армия будет брошена в атаку, которую Украина должна выдержать. Как только рядовые русские поймут, что они не побеждают, их боевой дух упадет еще ниже», — сказал Даннат.

Экс-глава Генштаба Британии считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть в состоянии начать решительное контрнаступление.

Ранее Даннат заявил, что правительство Великобритании теряет желание помогать Киеву. По его словам, об этом свидетельствует молчание Лондона о поставках Украине бронетехники и танков. Даннат отметил, что ресурсы для предоставления Украине подобной техники у Британии весьма ограничены. По его словам, боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, также как и боевые машины пехоты Warrior.

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Марина Совина
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