Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии

В Пермском крае мужчина, который заживо сжег сожительницу, получил 9 лет колонии

В Пермском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, который заживо сжег сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. У него также имеются судимости.

Следствие и суд установили, что 19 октября 2021 года в Соликамске мужчина находился в квартире с сожительницей. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда на почве личной неприязни к женщине облил ее одежду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных ожогов она скончалась.