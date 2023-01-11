Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии
В Пермском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, который заживо сжег сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. У него также имеются судимости.
Следствие и суд установили, что 19 октября 2021 года в Соликамске мужчина находился в квартире с сожительницей. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда на почве личной неприязни к женщине облил ее одежду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных ожогов она скончалась.