Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 11 января 2023Силовые структуры

Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии

В Пермском крае мужчина, который заживо сжег сожительницу, получил 9 лет колонии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, который заживо сжег сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. У него также имеются судимости.

Следствие и суд установили, что 19 октября 2021 года в Соликамске мужчина находился в квартире с сожительницей. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда на почве личной неприязни к женщине облил ее одежду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных ожогов она скончалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций
Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке
Казахстан открестился от «юрты несокрушимости» на Украине
Названа самая востребованная профессия в США
Политолог раскритиковал инвестиции Европарламента в кассетные бомбы
Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии
Канада купит 88 истребителей F-35A
Перестановки в МИД Китая связали с отказом Пекина от дипломатии «боевых волков»
Военкор объяснил важность взятия Соледара солью
Названы города России с самыми большими квартирами в новостройках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.