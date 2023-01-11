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12:45, 11 января 2023Моя страна

Россиянам представили пиво со вкусом пельменей и борща с салом

Пиво со вкусом пельменей и борща представили на фестивале SibCraftFest в Новосибирске

Фото: Josh Olalde / Unsplash

В Новосибирске прошел 13-й фестиваль крабового пива SibCraftFest. Об этом сообщает Tayga Info.

Участники фестиваля представили представили необычные сорта пива — со вкусом пельменей, со вкусом борща с салом, а также со вкусом бостонского клюквенного пирога. Всего количество сортов превысило 90.

Как отмечает издание, наибольшей популярностью пользовалось «пиво со вкусом пива» — чешкий пилснер, который стоял на кране самообслуживания.

В мероприятии приняли участие около 40 пивоваров из более чем 20 городов России. За день 1200 гостей выпили 2,5 тонны пива и съели 1000 сэндвичей, хот-догов, пицц, шашлыков и тако.

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Варвара Кошечкина
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