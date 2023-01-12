В Кремле отреагировали на слухи об отмене прямых выборов губернаторов в России

Песков призвал не реагировать на слухи об отмене прямых выборов губернаторов из-за СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел информацию об отмене прямых выборов губернаторов из-за спецоперации и экономии бюджетных денег. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь призвал никак не реагировать на подобные сообщения. «Откуда появилась такая информация? Я, честно говоря, ее ни разу не видел», — сказал Песков в ответ на слухи о том, что выборы губернаторов в 2023 году пройдут через заксобрания субъектов.

Выборы в России в 2023 году пройдут 10 сентября. На прямых выборах планируется избрать 20 губернаторов, на непрямых — пять. Также будут выбраны 20 депутатов заксобраний, впервые в четырех новых субъектах России будут избраны региональные парламенты.

По данным собеседников «Ведомостей», близких к Госдуме и администрации президента, в России участников спецоперации — бывших военных, добровольцев и тех, кто работал волонтером в Донбассе, — выдвинут на выборы в 2023 году. По мнению одного из источников, неслучайно часть парламентариев поехала добровольцами на новые территории России — они смогут вернуться из поездки в качестве «ветеранов» и вступить в кампанию в таком статусе.