Сербия заявила о неизменности позиции по санкциям против России

Глава МИД Сербии Дачич заявил о неизменности позиции страны по санкциям против России

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала RTV заявил о неизменности позиции страны по санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций — «приоритетные государственные вопросы».

«Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — сказал он. Дачич заявил, что эта позиция «не поколебалась, не рассматривается ее изменение».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России.