Названы самые популярные направления для авторского туризма по России

Youtravel: Дагестан, Карелия и Камчатка стали самыми популярными направлениями туризма

Самыми популярными направлениями для авторского туризма у россиян в 2022 году стали Дагестан, Карелия и Камчатка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сооснователь компании Youtravel Ольгу Бортникову.

По ее словам, до пандемии авторские туры по России путешественниками не рассматривались, однако сейчас отмечается рост интереса к таким программам.

Так, почти половина туров (49,2 процента) в минувшем году пришлась на Дагестан. Бортникова отмечает, что регион лидирует по популярности с 2020 года. Высокий спрос также был отмечен на путешествия в Карелию и на Камчатку.

Кроме того, рассказывает эксперт, россияне активно изучали Адыгею, Башкирию, Калмыкию, Сахалин и Якутию. Эти направления Бортникова назвала «дебютантами авторского туризма».

Драйвером роста сегмента, по словам Бортниковой, стало небольшой по сравнению с традиционными направлениями туризма рост стоимости туров по сравнению с ценами 2021 года. По большинству маршрутов они остались на том же уровне. Исключением стало плато Плуторана: по данным Youtravel, поездка туда за год подорожала почти на 100 тысяч рублей.

Ранее туроператоры раскрыли россиянам, планирующим горнолыжный отдых в 2023 году, стоимость путешествия. Так, номер в гостинице в сочинском Эсто-Садке обойдется минимум в 4,5 тысячи рублей в сутки на человека. Провести зимний отпуск на курорте «Роза Хутор» выйдет дороже: стоимость номера после Нового года начинается от 21,4 тысячи рублей с человека за ночь.