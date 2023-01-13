Израиль перестанет платить пособия приехавшим с Украины мигрантам

Haaretz: Израиль перестанет платить пособия мигрантам, приехавшим с Украины

Израиль в феврале перестанет выплачивать специальные ежемесячные субсидии мигрантам, приехавшим в страну из-за конфликта на Украине. Срок соответствующего постановления истекает в это время, а новое пока не принято, пишет издание Haaretz.

По данным издания, за время, прошедшее с начала конфликта, хотя бы один ежемесячный платеж в рамках пособия получили 23 940 человек. Выплаты были санкционированы кабинетом министров в апреле для помощи мигрантам с Украины, из России и Белоруссии.

Власти Израиля отметили, что мигранты, прибывшие в страну к августу 2022 года, будут получать выплаты на протяжении года с момента переезда в страну. В ведомстве также обещали найти средства, чтобы выплатить приезжим пособия за декабрь.