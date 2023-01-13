Турция обвинила США и Россию в невыполненных договоренностях по Сирии

Глава МИД Турции обвинил Россию и США в невыполнении договора по выводу курдов из Сирии

Россия и США нарушают свои обязательства по выводу курдских сил и ряда районов Сирии, более того, Вашингтон даже поддерживает Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны вопреки договорам с Турцией. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции, трансляция которой опубликована в его Twitter.

«Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены», — сказал Чавушоглу.

Говоря о невыполнении обязательств, Чавушоглу имел в виду договоренности от октября 2019 года: Анкара заключила их отдельно с Вашингтоном и Москвой. Они касались полного вывода курдских формирований из зоны проведения турецкой военной операции, а также закрепления турецкого контроля над некоторыми районами Сирии.

