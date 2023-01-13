В России анонсировали масштабные рейды по отлову пьяных водителей

ГИБДД проведет масштабные рейды по отлову пьяных водителей в России

Госавтоинспекция (ГИБДД) в 2023 году будет регулярно проводить масштабные рейды по отлову пьяных водителей во всех регионах России. Соответствующие мероприятия анонсировала пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

«Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.

Инспекторы сообщили, что в период новогодних праздников — с 1 по 8 января — в стране произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них — по вине пьяных водителей.

Утром 1 января в Ленинградской области водитель каршеринга в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, вылетел с дороги на газон и сбил женщину с двумя детьми, стоявшую около дома. В результате мать получила перелом ноги, трехлетний мальчик — тяжелые травмы и попал в реанимацию, а пятилетняя девочка умерла на месте происшествия.