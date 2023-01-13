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11:49, 13 января 2023Мир

Анкара возбудит дело из-за антитурецкой акции в Швеции

Адвокат президента Турции возбудит дело за акцию против Эрдогана в Швеции

Фото: @realrojkom / Reuters

Анкара возбудит дело за акцию в Швеции, которая была направлена против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат турецкого лидера, передает РИА Новости.

«В прокуратуру Анкары направлено обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к организации, как стало известно, выступлений в Стокгольме со стороны террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которые направлены против нашего президента и содержат состав преступления», — сказано в сообщении юриста.

Отмечается, что обращение в ведомство стало реакцией на проведенную в Стокгольме протестную акцию сторонников РПК, которая считается террористической в Турции. В ходе митинга звучали оскорбительные заявления по отношению к Эрдогану, на той же акции на столбе у местной ратуши повесили за ноги куклу, напоминающую главу Турции.

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Анастасия Заикина
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