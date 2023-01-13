Анкара возбудит дело из-за антитурецкой акции в Швеции

Адвокат президента Турции возбудит дело за акцию против Эрдогана в Швеции

Анкара возбудит дело за акцию в Швеции, которая была направлена против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат турецкого лидера, передает РИА Новости.

«В прокуратуру Анкары направлено обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к организации, как стало известно, выступлений в Стокгольме со стороны террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которые направлены против нашего президента и содержат состав преступления», — сказано в сообщении юриста.

Отмечается, что обращение в ведомство стало реакцией на проведенную в Стокгольме протестную акцию сторонников РПК, которая считается террористической в Турции. В ходе митинга звучали оскорбительные заявления по отношению к Эрдогану, на той же акции на столбе у местной ратуши повесили за ноги куклу, напоминающую главу Турции.