Россиянин снял оскорбившего его брата на видео и ударил его ножом в шею

Под Вологдой мужчина зарезал брата и показал его руку не поверившей в убийство продавщице

Грязовецкий районный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима 54-летнего местного жителя, который зарезал брата во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

По данным следствия, с 8 по 9 октября братья выпивали в одном из домов в поселке Вохтога. Потерпевший, по словам фигуранта, стал обзывать его и набросился сзади. Тогда мужчина оттолкнул брата, дважды ударил его по лицу и записал с ним видео на мобильный телефон, потребовав, чтобы тот рассказал, что не имеет к нему претензий.

После этого осужденный взял нож и ударил им брата в шею, грудь и предплечье. Тот скончался на месте, несмотря на то, что нападавший положил его на диван и попытался остановить кровь. Затем фигурант затащил тело брата в погреб и пошел в магазин, чтобы сообщить о случившемся. Так как сначала его слова не восприняли всерьез, он позвал к себе домой не поверившую ему продавщицу и показал ей из погреба руку убитого. Женщина испугалась и убежала.

Перед тем как мужчину задержали, он успел сходить на кладбище и снять там еще одно видео.

«На одной из видеозаписей объектив видеокамеры направлен на могилу с памятником черного цвета (матери братьев). За кадром звучит голос подсудимого, который говорит, что свой долг выполнил, наказал брата, убил», — добавили в пресс-службе.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за убийство.