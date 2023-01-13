В ДНР заявили о попытке ВСУ истощить российскую армию ценой поражения

Экс-министр обороны ДНР Стрелков: ВСУ пытаются истощить российскую армию ценой поражения

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков в разговоре с Ura.ru рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время придерживаются той же тактики, что и весной-летом 2022 года, целью которой является истощение российской армии ценой своего поражения. Отмечается, что в это же время украинские солдаты готовят контрнаступление на другом направлении.

«Мы видим повторение той же самой картины, которая имела место весной и летом, когда ВСУ на Донбассе сознательно вели бои на своих заранее укрепленных позициях на истощение потенциала российских войск», — заявил он.

По его словам, украинские военные сознательно терпели серьезные поражения, подготавливая свои резервы в тылу противника, после чего использовали их для контрнаступления в других местах. Стрелков выразил уверенность в том, что сейчас ВСУ делают то же самое на укрепленной линии Северск-Соледар-Бахмут.

Ранее житель освобожденного российской армией города Соледар в ДНР заявил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам, украинское командование вело «на мясо» всех подряд — и мобилизованных, и контрактников.