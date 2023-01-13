Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:52, 13 января 2023Экономика

В России упростят трудоустройство четырнадцатилетних

«Известия»: в России упростят трудоустройство подростков с 14 лет

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Госдума в феврале может принять законопроект, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет, пишут «Известия».

Им будет нужно только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. По данным Минтруда, в стране ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет. Спрос в этой категории гораздо выше. Согласно исследованиям, 91 процент школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул.

Однако 61 процент работодателей говорит о трудностях при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32 процента по этой причине не нанимают подростков. В условиях экономического санкционного давления «недружественных» России государств работа для подростка — это не только финансовая поддержка семьи, но и воспитание чувства ответственности, отмечают авторы законопроекта.

«У нас еще очень много безработных граждан, которые вполне могут занять все вакантные места. Не понимаю, зачем понадобился детский труд?» — критически отнесся к инициативе член фракции КПРФ Николай Арефьев. При этом он считает, что «такая инициатива будет востребована, если СВО будет носить затяжной характер».

Осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14–18 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска
На «Госуслугах» появилась новая функция для водителей
Германия передала Молдавии первые бронетранспортеры «Пиранья»
Польша назвала условие отправки своих танков Украине
Украина заявила о планах предложить ЕС хранить газ в ее хранилищах
Премьер Венгрии рассказал о единственном победителе в конфликте на Украине
Слетевшая с фуры глыба льда едва не убила семью на российской трассе
Максакова потребовала компенсацию после падения рабочего к ней на балкон
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы из-за сильного ветра
Массовая авария произошла в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.