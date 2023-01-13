В России упростят трудоустройство четырнадцатилетних

«Известия»: в России упростят трудоустройство подростков с 14 лет

Госдума в феврале может принять законопроект, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет, пишут «Известия».

Им будет нужно только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. По данным Минтруда, в стране ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет. Спрос в этой категории гораздо выше. Согласно исследованиям, 91 процент школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул.

Однако 61 процент работодателей говорит о трудностях при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32 процента по этой причине не нанимают подростков. В условиях экономического санкционного давления «недружественных» России государств работа для подростка — это не только финансовая поддержка семьи, но и воспитание чувства ответственности, отмечают авторы законопроекта.

«У нас еще очень много безработных граждан, которые вполне могут занять все вакантные места. Не понимаю, зачем понадобился детский труд?» — критически отнесся к инициативе член фракции КПРФ Николай Арефьев. При этом он считает, что «такая инициатива будет востребована, если СВО будет носить затяжной характер».

Осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14–18 лет.