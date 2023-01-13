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17:08, 13 января 2023Россия

Российский продуктовый магазин заподозрили в гей-пропаганде

Полиция проверяет продуктовый магазин в Новороссийске на ЛГБТ-пропаганду из-за радуги

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция начала проверку продуктового магазина в Краснодарском крае, который заподозрили в ЛГБТ-пропаганде из-за радуги на вывеске. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказывают работники магазина, в продуктовый отдел ворвался неизвестный с криком «у вас магазин ********* (оскорбительное обращение к мужчинам-гомосексуалам — прим. «Ленты.ру»)». Мужчина начал снимать на камеру магазин, а затем ушел. Выяснилось, что посетитель обратился в полицию. Позже в продуктовый зашли силовики, проверили вывеску и взяли объяснения у продавцов.

Продуктовый магазин в Новроссийске, вызвавший подозрения, работает уже около 20 лет. На его вывеске нарисовано обычное природное явление — радуга. Внизу под радугой нарисовано рукопожатие. Этот символ, по словам представителям магазина, был создан в 850 году до нашей эры во времена Вавилона.

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Руководство магазина приняло решение убрать вывеску, несмотря на то, что она не имеет ничего общего с символом ЛГБТ-сообщества. По мнению руководства, лучше «не объяснять всем подряд, что это значит». Посетителя, который написал заявление в полицию на продуктовый, работники магазина назвали дебилом и неграмотным человеком.

Радужный флаг сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных персон (ЛГБТ) не является идентичным радуге, несмотря на свое название. Во флаге ЛГБТ отсутствует голубой цвет, в то время как в радуге этот цвет есть.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

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Варвара Кошечкина
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