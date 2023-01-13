Запорожский батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии

Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Судоплатова

Добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился бойцами из Сербии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», — написал Балицкий.