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16:15, 13 января 2023Россия

Запорожский батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии

Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Судоплатова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился бойцами из Сербии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», — написал Балицкий.

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Алевтина Запольская
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