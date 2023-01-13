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10:10, 13 января 2023Силовые структуры

Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей

«Ъ»: Генпрокуратура требует изъять у владельца ККБ Трубицына и его супруги 10 млрд рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банкир, считают прокуроры, занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Вследствие чего обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Иск подан в Гагаринский суд Москвы.

Вывод активов за границу, осуществленный ККБ, в настоящее время изучает Следственный комитет России.

Кредитная организация была лишена лицензии 11 февраля 2022 года. ККБ являлся расчетным центром платежной системы WebMoney.

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Любовь Ширижик
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