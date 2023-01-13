В США отреагировали на оправдание Валиевой РУСАДА

Глава USADA Тайгарт объяснил оправдание фигуристки Валиевой РУСАДА корыстными интересами

В Антидопинговом агентстве США (USADA) прокомментировали оправдание фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова главы USADA Трэвиса Тайгарта приводит USA Today.

Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловать решение. «Мир не может принять это решение, продиктованное корыстными интересами, РУСАДА было ключевым инструментом спонсируемого российским государством допингового мошенничества и не соответствует мировому антидопинговому кодексу», — объяснил он.

Ранее 13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что WADA недовольно решением и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.