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01:02, 15 января 2023Бывший СССР

Украинцы начали жениться на матерях-одиночках ради выезда за границу

Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями ради выезда за границу

Фото: Sasu Makinen / Reuters

Жители Украины начали жениться на многодетных матерях-одиночках и женщинах-инвалидах ради возможности выезда за границу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации СМИ, нелегальная схема пересечения границы подразумевает заключение фиктивного брака. Это дает возможность «новоявленным отцам семейства» беспрепятственно выезжать за пределы страны.

Кроме того, на Украине действуют посредники, которые помогают желающим с поиском «невест» за 2-3 тысячи долларов. Женщины, с которыми вступают в брак, получают от 500 до тысячи долларов.

Ранее схему переправы через границу мужчин призывного возрасте вскрыли сотрудники миграционной полиции Украины в Житомирской области. Правоохранители задержали жителя Винницы, который находил «отцов» и жительницу того же города, которая искала матерей-одиночек. За оформление фиктивного брака женщинам предлагали 500 долларов, мужчины же платили от 3 тысяч долларов.

Марина Совина
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