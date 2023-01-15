Белоруссия захотела отказаться от увеличения займов у России

Глава Минфина Белоруссии: Минск обсуждает рефинансирование, а не увеличение займов у РФ

Белоруссия хочет отказаться от увеличения займов у России и обсуждает рефинансирование уже существующих долгов, об этом заявил глава Минфина республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Но не на сто процентов, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства», — уточнил министр финансов.

Ранее сообщалось, что крупнейшими должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Задолженность Минска перед Москвой достигла 8,5 миллиарда долларов, показатель вырос на 1,9 процента за прошлый год.

