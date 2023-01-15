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12:56, 15 января 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги 15 января объявили в Харьковской и Днепропетровской областях

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Днем в воскресенье, 15 января, воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сигнал тревоги в них прозвучал в 12:20 мск. По состоянию на 12:55 мск воздушная тревога была отменена.

Ранее 15 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях страны. Сигнал воздушной тревоги в них прозвучал в 09:40 мск.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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