В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги 15 января объявили в Харьковской и Днепропетровской областях

Днем в воскресенье, 15 января, воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сигнал тревоги в них прозвучал в 12:20 мск. По состоянию на 12:55 мск воздушная тревога была отменена.

Ранее 15 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях страны. Сигнал воздушной тревоги в них прозвучал в 09:40 мск.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.