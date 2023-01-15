В Сербии сравнили конфликт на Украине с третьей мировой войной

Глава МИД Сербии Дачич: конфликт на Украине по характеристикам похож на мировую войну

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете Politika сравнил конфликт на Украине с третьей мировой войной из-за схожести по характеристикам.

«Это мировая война по всем своим свойствам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте», — заявил он.

Глава сербского МИД отметил, что почти все страны мира занимают в этом конфликте одну из сторон, в то время как в ООН появляются разные группы «друзей». Он уточнил, что Белград не хочет вступать ни в одну из этих групп, поскольку это означало бы, что страна автоматически стала бы противником для другой. Дачич также добавил, что Сербия не будет пересматривать свою позицию по вводу антироссийских санкций по запросу третьих стран.

Посол России Александр Боцан-Харченко назвал позицию Сербии в вопросе военно-политического нейтралитета вызывающей уважение. Таким образом дипломат прокомментировал принятие в Брюсселе совместной декларации Европейского союза (ЕС) и НАТО.