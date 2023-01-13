Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 13 января 2023Мир

Российский посол назвал вызывающей уважение позицию Сербии

Посол Боцан-Харченко: суверенная позиция Сербии в вопросе нейтралитета вызывает уважение
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

Посол России Александр Боцан-Харченко назвал позицию Сербии в вопросе военно-политического нейтралитета вызывающей уважение. Его слова приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом дипломат прокомментировал принятие в Брюсселе совместной декларации Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он отметил, что документ обнажил суть Евросоюза, вставшего на службу Североатлантического альянса, продемонстрировал отсутствие политической воли у Брюсселя и его подчиненность «гегемону» США.

«Вызывает уважение суверенная позиция Белграда в пользу военно-политического нейтралитета», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанная Европейским союзом (ЕС) и НАТО совместная декларация предполагает полное подчинение Брюсселя задачам Североатлантического альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе
Российский посол назвал вызывающей уважение позицию Сербии
Снимок с Google-карт рассмешил пользователей сети
В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО
Посетивший Грузию россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским
В шведской Арктике нашли крупнейшее месторождение редкоземельных металлов
Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2023 году
В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом в России
Популярный рэпер избавился от дома в престижном районе Лос-Анджелеса
Названы идеальные позы для тихого секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.