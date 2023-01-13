Российский посол назвал вызывающей уважение позицию Сербии

Посол Боцан-Харченко: суверенная позиция Сербии в вопросе нейтралитета вызывает уважение

Посол России Александр Боцан-Харченко назвал позицию Сербии в вопросе военно-политического нейтралитета вызывающей уважение. Его слова приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом дипломат прокомментировал принятие в Брюсселе совместной декларации Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он отметил, что документ обнажил суть Евросоюза, вставшего на службу Североатлантического альянса, продемонстрировал отсутствие политической воли у Брюсселя и его подчиненность «гегемону» США.

«Вызывает уважение суверенная позиция Белграда в пользу военно-политического нейтралитета», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанная Европейским союзом (ЕС) и НАТО совместная декларация предполагает полное подчинение Брюсселя задачам Североатлантического альянса.