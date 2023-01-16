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23:36, 16 января 2023Россия

Вышинский прокомментировал новые санкции Украины

Член Совета по правам человека Вышинский счел новый санкционный список Украины несуразным
Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский прокомментировал новый санкционный список Украины, включающий его самого. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Вышинский счел список санкций несуразным, отметив, что, хоть ему и «очень льстит» подобное «внимание» украинских властей, перечень ограничений выглядит нелепо. «В списке санкций в отношении меня есть "запрет на вхождение судов" и "посадку самолетов" на Украине. Это что могло бы значить? Мой флот не может войти в украинские территориальные воды? Они это серьезно?», — поинтересовался он.

Вышинский подчеркнул, что принятый указ не способен напугать. «Хотели напугать, а только насмешили. Такое впечатление, что указы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому по-прежнему готовят сценаристы "95-го квартала". Смех да и только...» — отметил он.

15 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В список попали, в частности, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский и продюсер Яна Рудковская.

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Варвара Кузьмина
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