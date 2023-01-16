Вышинский прокомментировал новые санкции Украины

Член Совета по правам человека Вышинский счел новый санкционный список Украины несуразным

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский прокомментировал новый санкционный список Украины, включающий его самого. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Вышинский счел список санкций несуразным, отметив, что, хоть ему и «очень льстит» подобное «внимание» украинских властей, перечень ограничений выглядит нелепо. «В списке санкций в отношении меня есть "запрет на вхождение судов" и "посадку самолетов" на Украине. Это что могло бы значить? Мой флот не может войти в украинские территориальные воды? Они это серьезно?», — поинтересовался он.

Вышинский подчеркнул, что принятый указ не способен напугать. «Хотели напугать, а только насмешили. Такое впечатление, что указы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому по-прежнему готовят сценаристы "95-го квартала". Смех да и только...» — отметил он.

15 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В список попали, в частности, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский и продюсер Яна Рудковская.