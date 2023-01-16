Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре

В МИД Британии заявили, что контактируют с Украиной по пропавшим без вести в Соледаре

Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по вопросу пропавших без вести в Соледаре британцев. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Великобритании.

«Мы поддерживаем семьи двух пропавших без вести в Украине», — отметил источник, не раскрывая деталей.

По сообщениям Нацполиции Украины, двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. Они были волонтерами и занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе.

Их не могут найти с пятницы 13 января. Как говорил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва может предоставить Лондону некую информацию о пропавших, если британские власти выйдут на связь с российскими. Позднее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в городе нашли тело одного из пропавших.