Россиянина отправили в колонию за доведение отца до попытки суицида

Житель Ставрополья получил полгода колонии за доведение отца до попытки самоубийства

Суд приговорил к полугодовому заключению 39-летнего жителя Ставрополя, по вине которого отец пытался покончить с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ («Доведение лица до покушения на самоубийство»). Он проведет шесть месяцев в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что с 2007-го по июнь 2022 года пьяный ставрополец систематически избивал и унижал отца, оскорблял нецензурными словами, причиняя психические и физические страдания. 29 июня 2022 года пожилой мужчина попытался совершить суицид, но его вовремя нашли и спасли.

Ранее, в 2021 году, в Великих Луках Псковской области местный житель довел до самоубийства беременную жену, которую избивал на протяжении нескольких лет. Он также вывозил супругу на кладбище, где «заставлял копать себе могилы».