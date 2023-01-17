В российском регионе прошли похороны погибшего в Макеевке имама

В Самарской области прошли похороны погибшего в Макеевке имама Насырова

В селе Мулловка Самарской области прошли похороны имама Ирека Насырова, погибшего в результате удара в Макеевке (Донецкая народная республика) 1 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня состоялись похороны нашего религиозного деятеля Ирека Насырова. Он погиб в Макеевке 1 января смертью мученика — шахида», — рассказал муфтий региона Талип Яруллин.

По его словам, погибший отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине после получения повестки. На похоронах присутствовали представители мусульманских общин региона и администрации Самарской области.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате, по заявлению Минобороны России, погибли 89 человек. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.

