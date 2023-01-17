В США предложили выплатить темнокожим из Сан-Франциско по 5 миллионов долларов

Темнокожим из Сан-Франциско предложили списать все долги и выплатить по 5 млн долларов

В США темнокожим из Сан-Франциско предложили списать все долги и выплатить по 5 миллионов долларов из-за «десятилетий систематических репрессий». Об этом сказано в документе, предложенном консультативным комитетом Сан-Франциско по возмещению ущерба афроамериканцам.

По мнению комитета, темнокожим жителям города положены репарации не за рабство, а «для устранения проблем государственной политики, явно созданной для порабощения чернокожих жителей Сан-Франциско путем поддержания и расширения замысла и наследия рабства».

Проект плана включает в себя длинный список финансовых рекомендаций для чернокожих жителей Сан-Франциско, включая единовременную выплату в размере 5 миллионов долларов каждому подходящему лицу. Деньги предлагают выплачивать всем совершеннолетним, которые минимум десять лет по документам считались темнокожими или афроамериканцами. Также необходимо подтвердить минимум два из восьми критериев.

В августе 2020 года в американском штате Калифорния задумались над формированием целевой группы в составе девяти местных законодателей для рассмотрения вопроса о выплате чернокожим из числа потомков рабов репараций. По мнению законодателей, последствиями рабства являются более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди чернокожих, а также их низкая успеваемость в учебе.