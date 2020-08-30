В США задумались над выплатой репараций потомкам чернокожих рабов

В американском штате Калифорния задумались над формированием целевой группы в составе девяти местных законодателей для рассмотрения вопроса о выплате чернокожим из числа потомков рабов репараций. Об этом сообщает Associated Press.

Верхняя палата законодательного собрания штата уже одобрила создание подобной группы, вскоре нижняя палата также примет решение по данному вопросу. Отмечается, что целевой группе предстоит решить, в каких формах и в каком объеме будут предоставляться репарации.

По мнению законодателей, последствиями рабства являются более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди чернокожих, а также их низкая успеваемость в учебе.

Ранее сообщалось, что большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков. 73 процента высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. Также 56 процентов не поддержали идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, однако 42 процента с ними не согласились.