ЦБ начнет устанавливать официальные курсы дирхама и лари

ЦБ начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

Банк России начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

С 18 января официальные курсы ЦБ будут публиковаться для дирхама ОАЭ, таиландского бата, вьетнамского донга, сербского динара, новозеландского доллара, грузинского лари, индонезийской рупии, египетского фунта и катарского риала.

Ранее в январе Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. Согласно новому механизму, Минфин будет рассчитывать базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц.

В случае, если Россия получит доходы больше прогнозируемого уровня, то излишки ЦБ направит на покупку дружественной валюты, чтобы затем зачислить ее в резервы. Если доходы окажутся меньше, то на валюту из Фонда национального благосостояния будут покупать рубли.

