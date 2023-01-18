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14:51, 18 января 2023Экономика

ЦБ начнет устанавливать официальные курсы дирхама и лари

ЦБ начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

Банк России начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

С 18 января официальные курсы ЦБ будут публиковаться для дирхама ОАЭ, таиландского бата, вьетнамского донга, сербского динара, новозеландского доллара, грузинского лари, индонезийской рупии, египетского фунта и катарского риала.

Ранее в январе Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. Согласно новому механизму, Минфин будет рассчитывать базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц.

В случае, если Россия получит доходы больше прогнозируемого уровня, то излишки ЦБ направит на покупку дружественной валюты, чтобы затем зачислить ее в резервы. Если доходы окажутся меньше, то на валюту из Фонда национального благосостояния будут покупать рубли.

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Софья Ермакова
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