Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство сожительницы и ее внучки

В Краснодаре приговорили к пожизненному сроку мужчину, изрезавшего пенсионерку и ее внучку

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего приезжего из Ростовской области Алексея Кордюка за убийство 61-летней сожительницы и ее 13-летней внучки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а,в,к» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 19 июня 2020 года фигурант поссорился с сожительницей в доме на улице Глинки в городе Апшеронске. Поводом для ссоры стало то, что женщина ревновала возлюбленного к дочери. Кордюк разозлился и ударил пенсионерку ножницами в шею, нанеся смертельное ранение. Затем мужчина два раза ударил орудием внучку жертвы, так как она увидела происходящее. Чтобы скрыть следы преступления, осужденный отвез тела на тележке к пруду и скинул в воду, а в доме сделал уборку.

Кроме того, в мае 2020 года фигурант похитил из сумки потерпевшей 37 тысяч рублей.

Отмечается, что в полицию обратилась мать и дочь жертв, рассказав, что ее родные пропали.