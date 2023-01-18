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19:46, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Глава МИД России Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте МИД. Кроме того, он проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел республики Сергеем Алейником. Отмечается, что стороны обсудят текущие вопросы двустороннего сотрудничества, союзного строительства, а также актуальные международные и региональные проблемы.

«В рамках предстоящего заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии будет рассмотрено взаимодействие дипломатических ведомств двух стран по реализации положений Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Между тем, белорусское посольство в Москве анонсировало открытие генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Консульский округ охватит город и еще семь регионов. В их числе — республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

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Кристина Есикова
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