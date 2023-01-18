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17:40, 18 января 2023Бывший СССР

Белоруссия анонсировала открытие генконсульства в Петербурге

Белорусское посольство в России заявило, что в Петербурге откроется генконсульство страны

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Белорусское посольство в России анонсировало открытие генерального консульства республики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД РФ в преддверии совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств в Минске действительно дал согласие на открытие генерального консульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге», — заявили в посольстве.

Уточняется, что консульский округ охватит Петербург и еще семь регионов. В их числе — республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

При этом сроки открытия консульства пока неизвестны.

Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов рассказал, что в 2023 году будет создан совместный с Россией налоговый комитет. По его словам, нужно зафиксировать и прописать алгоритм работы наднациональной структуры.

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Кристина Есикова
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