Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового комитета в 2023 году

Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет в 2023 году, этот процесс анонсировал в эфире телеканала «Беларусь-1» глава Минфина республики Юрий Селиверстов.

Он отметил, что необходимо зафиксировать и прописать совместный алгоритм работы наднациональной структуры. Министр также указал, что сроки затянулись, его создание планировалось в прошлом году.

«Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор», — пояснил Селиверстов, имея в виду российско-белорусское соглашение о принципах налогообложения, ратификация которого завершается в настоящее время.

Глава Минфина указал, что Белоруссия начинает поэтапно их выполнять, вводится рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь, однако остаются открытыми вопросы о реализации иных мероприятий программы.

Министр сообщил, что планируется создание интегрированной информационной системы, которая позволит обмениваться информацией, она уже опробована российскими и белорусскими налоговыми органами, с марта ее следует запустить.

Ранее Селиверстов рассказал, что Белоруссия хочет отказаться от увеличения займов у России и обсуждает рефинансирование уже существующих долгов.

