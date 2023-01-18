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17:13, 18 января 2023Ценности

Девушка покопалась в мусоре из универмага и удивила подписчиков находками

Блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из универмага Macy’s и нашла косметику Tom Ford

Кадр: @glamourddive

Блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре одного крупного универмага на Манхэттене, США, и удивилась находкам. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Девушка, чей блог насчитывает 964,4 тысяч подписчиков, отправилась на поиск роскошных вещей в магазин Macy’s. На размещенных кадрах она показала, как достает из мусорного бака сумку. «Я копалась в мусорных баках в Macy’s и нашла эту сумку, полную коробок Dior и коробок Coach», — сказала она.

По словам Роуз, в них находилась косметика люксовых брендов Tom Ford, Yves Saint Laurent, Estee Lauder и MAC, в частности, палетки теней для век, духи, румяна, блески для губ, подводки для глаз и средства для ухода за кожей. Юзерша отметила, что упаковки продуктов не были вскрыты.

Зрители оценили публикацию Роуз, о чем принялись писать в комментариях. «Я так сильно хочу покопаться в мусоре, но так нервничаю», «Мне нужно начать это делать», «Я работаю в Macy’s и очень расстраиваюсь, что мне приходится выбрасывать почти неиспользованные продукты», — высказывались они.

В декабре 2022 года Элла Роуз также находила в мусорных баках из американского люксового бренда аксессуаров Coach фирменную обувь, а также несколько сумок и кошельков с ценниками. Однако на размещенных кадрах было видно, что на каждом изделии были сделаны надрезы.

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Мария Винар
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