Rambler&Co и Юmoney назвали самые популярные новогодние подарки россиян

Спрос на покупки в предновогодние недели традиционно один из самых высоких в году. Самым популярным подарком для коллег в 2022 году стали сладости, а для близких — электроника. Чаще всего сотрудникам выбирали подарки стоимостью до 1 000 рублей, а родным — до 3000. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co и электронного кошелька ЮMoney.

По данным опроса Rambler&Co и ЮMoney, 23 процента респондентов купили себе в качестве подарка на Новый год электронику (наушники, игровые приставки, смартфоны, планшеты и так далее). 15 процентов приобрели мелкую бытовую технику, 14 процентов — посуду и кухонные принадлежности. 11 процентов пришлось на крупную бытовую технику, и также 11 процентов — на путешествие мечты. Долгожданным подарком для каждого десятого (10 процентов) стали ювелирные украшения, а для 9 процентов — покупка квартиры, дома или дачи. Остальные 7 процентов сделали выбор в пользу автомобиля.

Своим коллегам 23 процента респондентов дарили сладости и продукты к празднику, а алкоголь — 15 процентов. Сувениры с символом года выбрали 10 процентов, календарь или ежедневник — 9 процентов, косметические и гигиенические средства — 8 процентов, новогоднюю атрибутику (гирлянды, елочные украшения и другое) — 6 процентов. Парфюмерию предпочли 4 процента, как и кухонные принадлежности и посуду. На одежду пришлось 5 процентов, а на книги и настольные игры — 3 процента. А 13 процентов опрошенных не знают, что именно им преподнесли коллеги, так как сразу передарили подарок.

На новогодние подарки для близких 31 процент потратили до 3000 рублей, 23 процента — более 15 000 рублей. У 15 процентов расходы составили от 4000 до 6000 рублей, у 11 процентов — от 7000 до 10 000 рублей, у 6 процентов — от 11 000 до 15 000 рублей. 14 процентов решили вообще не тратиться на презенты.

Большинство опрошенных (35 процентов) выбрали новогодние подарки для коллег стоимостью до 1000 рублей. 17 процентов — от 2000 до 3000 рублей, 10 процентов — от 4000 до 6000 рублей, 9 процентов россиян потратили более 15 000 рублей. 4 процента предпочли подарки стоимостью от 7000 до 10 000 рублей, 2 процента — от 11 000 до 15 000 рублей. Не покупали подарки 23 процента респондентов.

Предновогодние расходы в декабре 2022 года у 36 процентов респондентов были меньше, чем в прошлом, а 29 процентов потратили примерно столько же. У 35 процентов опрошенных расходы оказались больше.

Торговые центры стали самым популярным местом для покупок новогодних подарков, в них пришли 36 процентов опрошенных. Интернет-магазины выбрали 26 процентов, маркетплейсы — 16 процентов, маркеты — 9 процентов, новогодние ярмарки — 4 процента. Подарок своими руками сделали 9 процентов.

При новогодних покупках лишь для каждого пятого (20 процентов) было важно начисление кешбэка, а 2 процента даже специально искали предложения с повышенным кешбэком. Для 23 процентов оказались важнее цена товара или размер скидки. Большинство (55 процентов) совершало покупки, не обращая внимания на наличие кешбэка.

Банковскими картами за новогодние подарки расплатились 70 процентов респондентов. Наличными воспользовались 22 процента, SberPay — 3 процента, электронным кошельком — 2 процента. QR-код, счет, выставленный в мессенджере или соцсети, а также другие pay-методы выбрали по 1 проценту опрошенных.

«Путешествия всегда были популярным новогодним подарком для близких. Пользователи стали выбирать поездки по России, туры на несколько дней и городские экскурсионные маршруты. В декабре прошлого года число покупок таких туров выросло в 8 раз по сравнению с декабрем 2021 года, а обороты компаний, продающих туры через ЮKassa, увеличились в 2,5 раза. Средний чек сократился на 68 процентов, до 4346 рублей. Количество оплаченных бронирований в отелях выросло на 56 процентов, а их обороты — на 32 процента. Средний чек сократился на 16 процентов, до 10 314 рублей», — говорит коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Спросом пользовались и ювелирные украшения. Количество покупок увеличилось в 4,2 раза, а обороты онлайн-магазинов — в 5 раз. Средний чек вырос на 20 процентов и составил 4759 рублей.

Опрос проводился в январе 2023 года среди мужчин (56 процентов) и женщин (44 процента) на медиаресурсах Rambler&Co. В нем приняли участие более 345 тысяч пользователей. Данные ЮMoney анализировались на основе показателей платежей ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) за декабрь 2021 и 2022 гг.

