Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров назвал чепухой заклинания Запада «ни слова об Украине без Украины»

Глава МИД РФ Лавров: Москва готова ответить на запросы Запада по переговорам об Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шипенков / Reuters

Россия готова ответить на серьезные предложения Запада по переговорам об Украине, однако до сих пор Москва не получала подобных запросов, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Он также назвал чепухой желание включить в переговорный процесс Киев, указав, что Запад решает за Украину.

«Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, серьезных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться. И слышим, конечно же, заклинания в западных столицах — "ни слова об Украине без Украины". Это чепуха, на самом деле запад решает за Украину», — сказал Лавров.

В ходе конференции министр также заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, поскольку сам глава украинского государства законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Греческая теннисистка на Australian Open пожаловалась на россиянку
Появились кадры из пострадавшего от падения вертолета детского сада под Киевом
Раскрыта стоимость пластических операций Филиппа Киркорова
Премьер Украины поручил создать группу для расследования крушения вертолета
В США приготовились к рекордной добыче сланцевой нефти
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.