Лавров назвал чепухой заклинания Запада «ни слова об Украине без Украины»

Глава МИД РФ Лавров: Москва готова ответить на запросы Запада по переговорам об Украине

Россия готова ответить на серьезные предложения Запада по переговорам об Украине, однако до сих пор Москва не получала подобных запросов, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Он также назвал чепухой желание включить в переговорный процесс Киев, указав, что Запад решает за Украину.

«Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, серьезных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться. И слышим, конечно же, заклинания в западных столицах — "ни слова об Украине без Украины". Это чепуха, на самом деле запад решает за Украину», — сказал Лавров.

В ходе конференции министр также заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, поскольку сам глава украинского государства законодательно запретил вести переговоры с Москвой.